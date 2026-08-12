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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 461 660 человек (+1 260 за сутки), 12 259 танков, 47 773 артсистем, 25 127 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Бойцы 414-й бригады ликвидировали рашиста посреди дороги

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 461 660 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 461 660 (+1 260) человек
  • танков — 12 259 (+0) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 127 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 47 773 (+60) шт.
  • РСЗО — 2 022 (+2) ед.
  • средства ПВО — 1 561 (+1) ед.
  • самолетов — 439 (+0) шт.
  • вертолетов — 354 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов — 2 203 (+13) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 456 339 (+1 767) шт.
  • крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.
  • корабли / катера — 35 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 132 931 (+388) шт.
  • специальная техника — 4 516 (+2) ед.

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ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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Автор: 

армия РФ (23923) Генштаб ВС (8589) ликвидация (4517)
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