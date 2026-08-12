Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 461 660 человек (+1 260 за сутки), 12 259 танков, 47 773 артсистем, 25 127 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 461 660 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 461 660 (+1 260) человек
- танков — 12 259 (+0) шт.
- боевых бронированных машин — 25 127 (+7) шт.
- артиллерийских систем — 47 773 (+60) шт.
- РСЗО — 2 022 (+2) ед.
- средства ПВО — 1 561 (+1) ед.
- самолетов — 439 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов — 2 203 (+13) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 456 339 (+1 767) шт.
- крылатые ракеты — 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера — 35 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 132 931 (+388) шт.
- специальная техника — 4 516 (+2) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
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