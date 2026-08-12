Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 461 660 осіб (+1 260 за добу), 12 259 танків, 47 773 артсистем, 25 127 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 461 660 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 461 660 (+1 260) осіб

танків - 12 259 (+0) од.

бойових броньованих машин - 25 127 (+7) од.

артилерійських систем - 47 773 (+60) од.

РСЗВ - 2 022 (+2) од.

засоби ППО - 1 561 (+1) од.

літаків - 439 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 2 203 (+13) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 456 339 (+1 767) од.

крилаті ракети - 5 007 (+0) од.

кораблі / катери - 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 132 931 (+388) од.

спеціальна техніка - 4 516 (+2) од.

Дивіться також: Рашист застряг у розбитому вікні під час втечі від українського дрона та був ліквідований. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Два авіаудари по російських операторах БпЛА: уражено цілі в Олешках та Раденську. ВIДЕО