Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 461 660 осіб (+1 260 за добу), 12 259 танків, 47 773 артсистем, 25 127 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 461 660 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 461 660 (+1 260) осіб
- танків - 12 259 (+0) од.
- бойових броньованих машин - 25 127 (+7) од.
- артилерійських систем - 47 773 (+60) од.
- РСЗВ - 2 022 (+2) од.
- засоби ППО - 1 561 (+1) од.
- літаків - 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 2 203 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 456 339 (+1 767) од.
- крилаті ракети - 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 132 931 (+388) од.
- спеціальна техніка - 4 516 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль