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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 461 660 осіб (+1 260 за добу), 12 259 танків, 47 773 артсистем, 25 127 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Бійці 414 бригади ліквідували рашиста серед дороги

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 461 660 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 461 660 (+1 260) осіб
  • танків - 12 259 (+0) од.
  • бойових броньованих машин - 25 127 (+7) од.
  • артилерійських систем - 47 773 (+60) од.
  • РСЗВ - 2 022 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 561 (+1) од.
  • літаків - 439 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 2 203 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 456 339 (+1 767) од.
  • крилаті ракети - 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери - 35 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 132 931 (+388) од.
  • спеціальна техніка - 4 516 (+2) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (22071) Генштаб ЗС (8864) ліквідація (4563)
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