РФ накопила 6,2 тысячи дронов "Герань" для массированных атак по Украине, - ГУР

Страна-агрессор сформировала запас из 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань".

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мілітарний".

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Для чего РФ накапливает беспилотники?

Как отмечается, Россия накапливает эти беспилотники для нанесения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков.

Россия вынуждена накапливать значительное количество ударных беспилотников перед масштабными атаками.

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Сколько дронов враг может запускать за одну атаку?

Наиболее массированные удары могут включать 600–1000 дронов, тогда как в периоды накопления российские войска обычно запускают около 150–200 беспилотников за одну атаку, а максимальное количество может достигать примерно 300 дронов.

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