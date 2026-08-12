РФ накопила 6,2 тысячи дронов "Герань" для массированных атак по Украине, - ГУР
Страна-агрессор сформировала запас из 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань".
Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мілітарний".
Для чего РФ накапливает беспилотники?
Как отмечается, Россия накапливает эти беспилотники для нанесения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков.
Россия вынуждена накапливать значительное количество ударных беспилотников перед масштабными атаками.
Сколько дронов враг может запускать за одну атаку?
Наиболее массированные удары могут включать 600–1000 дронов, тогда как в периоды накопления российские войска обычно запускают около 150–200 беспилотников за одну атаку, а максимальное количество может достигать примерно 300 дронов.
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