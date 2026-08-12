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Новости Производство шахедов в России
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РФ накопила 6,2 тысячи дронов "Герань" для массированных атак по Украине, - ГУР

РФ накапливает "Герани"

Страна-агрессор сформировала запас из 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань".

Об этом сообщили в ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Мілітарний".

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Для чего РФ накапливает беспилотники?

Как отмечается, Россия накапливает эти беспилотники для нанесения массированных комбинированных ударов по территории Украины. В то же время ограниченные производственные возможности не позволяют российским войскам постоянно поддерживать высокую интенсивность запусков.

Россия вынуждена накапливать значительное количество ударных беспилотников перед масштабными атаками.

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Сколько дронов враг может запускать за одну атаку?

Наиболее массированные удары могут включать 600–1000 дронов, тогда как в периоды накопления российские войска обычно запускают около 150–200 беспилотников за одну атаку, а максимальное количество может достигать примерно 300 дронов.

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Автор: 

армия РФ (23923) ГУР (863) Шахед (2409)
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Топ комментарии
+10
А ми,а ми , теж щось «накопичили «, але це не точно🤨
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12.08.2026 12:39 Ответить
+10
Влада тупих корупційних зелених імпотентів! А ми бусифікували 30000 м'яса на місяць, без балістики..🤦 нагадує першу світову війну.
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12.08.2026 12:43 Ответить
+9
Архівна колекція звернень Зеленського 😸
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12.08.2026 12:42 Ответить

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