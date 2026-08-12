РФ накопичила 6,2 тисячі дронів "Герань" для масованих атак по Україні, - ГУР

Країна-агресорка сформувала запас із 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань".

Про це повідомили у ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Мілітарний".

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Для чого РФ накопичує безпілотники?

Як зазначається, Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків.

Росія змушена накопичувати значну кількість ударних безпілотників перед масштабними атаками.

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Скільки дронів ворог може запускати за одну атаку?

Наймасованіші удари можуть включати 600–1000 дронів, тоді як під час періодів накопичення російські війська зазвичай запускають близько 150–200 безпілотників за одну атаку, а максимальна кількість може сягати приблизно 300 дронів.

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