Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца продолжает стремительно падать среди граждан страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Bild.

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Антирекорды доверия и разочарования избирателей

Согласно новому опросу института Forsa, 85% немцев недовольны работой Мерца. Это худший показатель с момента его вступления в должность. Еще в апреле уровень недовольства составлял 80%.

Все меньше граждан верят, что правящий блок ХДС/ХСС способен решить главные проблемы страны. Лишь 12% опрошенных считают, что именно этот Союз может справиться с ключевыми вызовами. Для сравнения: в конце правления Ангелы Меркель в 2021 году такого мнения придерживались 41% немцев.

"84% участников опроса считают, что ни одна партия не уделяет достаточного внимания проблемам и интересам граждан", — отмечают исследователи.

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Политическая обстановка и предвыборные настроения

Если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, партия "Альтернатива для Германии" получила бы 28% голосов среди тех, кто готов прийти на избирательные участки. Это позволило бы ей опередить блок ХДС/ХСС, набравший бы 21%, и "Зеленых" с 16%. Показатель Социал-демократической партии Германии составляет всего 5%.

В то же время высоким остается уровень аполитичности среди населения. Еще 30% опрошенных граждан заявили, что вообще не стали бы участвовать в голосовании.

Ранее издание The Telegraph написало, что "Коалиция желающих", объединяющая более 30 стран для поддержки Украины, может столкнуться с проблемами в руководстве из-за политических изменений в Европе.

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