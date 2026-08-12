Рейтинг Мерца впав до нового мінімуму

Рейтинг канцлера Німеччини Фрідріха Мерца продовжує стрімко падати серед громадян країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Bild.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Антирекорди довіри та розчарування виборців

Згідно з новим опитуванням інституту Forsa, 85% німців незадоволені роботою Мерца. Це найгірший показник від моменту його вступу на посаду. Ще у квітні рівень невдоволення становив 80%.

Дедалі менше громадян вірять, що правлячий блок ХДС/ХСС здатний розв'язати головні проблеми країни. Лише 12% опитаних вважають, що саме цей Союз може впоратися з ключовими викликами. Для порівняння, наприкінці правління Ангели Меркель у 2021 році такої думки дотримувалися 41% німців.

"84% учасників опитування вважають, що жодна партія не приділяє достатньо уваги проблемам та інтересам громадян", – зазначають дослідники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц закликав скоротити проєкт бюджету ЄС на сотні мільярдів євро та виступив проти створення 2500 нових посад

Політичні розклади та виборчі настрої

У разі проведення виборів до Бундестагу найближчої неділі, партія Альтернатива для Німеччини отримала б 28% голосів серед тих, хто готовий прийти на дільниці. Це дозволило б їй випередити блок ХДС/ХСС, який набрав би 21%, та Зелених із 16%. Показник Соціал-демократичної партії Німеччини становить лише 5%.

Водночас високим залишається рівень аполітичності серед населення. Ще 30% опитаних громадян заявили, що взагалі не стали б брати участі у голосуванні.

Раніше видання The Telegraph написало, що "Коаліція охочих", яка об’єднує понад 30 країн для підтримки України, може зіткнутися з проблемами у керівництві через політичні зміни у Європі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон біля українського Ан-124 у Лейпцигу: генерал Бундесверу закликав Німеччину застосувати 4-ту статтю Договору НАТО