Польша пригрозила Маску отменить $50 млн в год на Starlink для Украины из-за ограничений роуминга

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к основателю SpaceX Илону Маску с призывом "прекратить дискриминацию польских пользователей" Starlink, пригрозив пересмотреть финансирование в размере 50 млн долларов в год, которое Варшава выплачивает за спутниковую связь для Украины.

Об этом сообщает издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

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Суть ограничений и реакция правительства Польши

Зона роуминга Starlink охватывает более 30 стран (в частности, Германию, Чехию, Словакию и Литву), позволяя пользователям перемещать терминалы между странами без ограничений. Однако польских клиентов лишили этого права: после 30 дней использования за рубежом их терминалы будут блокироваться до прохождения дополнительной верификации или перехода на более дорогие международные тарифы.

Новые правила действуют для новых клиентов с 14 июля, а с 17 августа распространятся на уже существующих пользователей.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на это в соцсети X:

"Эй, @elonmusk, привет, перестань дискриминировать польских пользователей Starlink, потому что мы можем пересмотреть $50 млн в год, которые платим за твои услуги", — подчеркнул Сикорский.

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К критике присоединился и министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский, потребовав прозрачности от американской компании:

"Польша — не рынок второго сорта. Польские клиенты — не клиенты второго сорта", — заявил Гавковский, обвинив SpaceX в отсутствии разъяснений со стороны регулирующих органов.

Цена вопроса для Украины

Отметим, что Польша является главным международным донором спутниковой связи для Украины. Именно за счет объявленных $50 млн в год осуществляется оплата абонентского обслуживания более 29 тысяч терминалов Starlink, которые обеспечивают боевое управление, работу систем РЭБ/РЭР и управление беспилотниками на передовой.

Это уже не первый конфликт между Сикорским и Маском: в прошлом году миллиардер в ответ на замечания дипломата призвал его "помолчать", когда тот намекнул на возможность поиска альтернативных поставщиков спутниковой связи.

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