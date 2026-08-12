Польща пригрозила Маску скасувати $50 млн на рік за Starlink для України через обмеження роумінгу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска із закликом "припинити дискримінацію польських користувачів" Starlink, пригрозивши переглянути фінансування у розмірі $50 млн на рік, які Варшава сплачує за супутниковий зв'язок для України.

Про це повідомляє видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Суть обмежень та реакція уряду Польщі

Зона роумінгу Starlink охоплює понад 30 країн (зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву), дозволяючи користувачам переміщати термінали між країнами без обмежень. Проте польських клієнтів позбавили цього права: після 30 днів використання за кордоном їхні термінали блокуватимуться до проходження додаткової верифікації або переходу на дорожчі міжнародні тарифи.

Нові правила діють для нових клієнтів із 14 липня, а з 17 серпня поширяться на вже наявних користувачів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на це у соцмережі X:

"Гей, @elonmusk, здорованю, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, бо ми можемо переглянути $50 млн на рік, які платимо за твої послуги", — наголосив Сікорський.

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До критики приєднався і міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський, вимагаючи прозорості від американської компанії:

"Польща — не ринок другого сорту. Польські клієнти — не клієнти другого сорту", — заявив Гавковський, звинувативши SpaceX у відсутності регуляторних роз'яснень.

Ціна питання для України

Зазначимо, що Польща є головним міжнародним донором супутникового зв'язку для України. Саме коштом оголошених $50 млн на рік здійснюється оплата абонентського обслуговування понад 29 тисяч терміналів Starlink, які забезпечують бойове управління, роботу систем РЕБ/РЕР та керування безпілотниками на передовій.

Це вже не перший конфлікт між Сікорським і Маском: торік мільярдер у відповідь на зауваження дипломата закликав його "помовчати", коли той натякнув на можливість пошуку альтернативних постачальників супутникового зв'язку.

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