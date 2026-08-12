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Польща пригрозила Маску скасувати $50 млн на рік за Starlink для України через обмеження роумінгу

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся до засновника SpaceX Ілона Маска із закликом "припинити дискримінацію польських користувачів" Starlink, пригрозивши переглянути фінансування у розмірі $50 млн на рік, які Варшава сплачує за супутниковий зв'язок для України.

Про це повідомляє видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Суть обмежень та реакція уряду Польщі

Зона роумінгу Starlink охоплює понад 30 країн (зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву), дозволяючи користувачам переміщати термінали між країнами без обмежень. Проте польських клієнтів позбавили цього права: після 30 днів використання за кордоном їхні термінали блокуватимуться до проходження додаткової верифікації або переходу на дорожчі міжнародні тарифи.

Нові правила діють для нових клієнтів із 14 липня, а з 17 серпня поширяться на вже наявних користувачів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на це у соцмережі X:

"Гей, @elonmusk, здорованю, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, бо ми можемо переглянути $50 млн на рік, які платимо за твої послуги", — наголосив Сікорський.

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До критики приєднався і міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський, вимагаючи прозорості від американської компанії:

"Польща — не ринок другого сорту. Польські клієнти — не клієнти другого сорту", — заявив Гавковський, звинувативши SpaceX у відсутності регуляторних роз'яснень.

Ціна питання для України

  • Зазначимо, що Польща є головним міжнародним донором супутникового зв'язку для України. Саме коштом оголошених $50 млн на рік здійснюється оплата абонентського обслуговування понад 29 тисяч терміналів Starlink, які забезпечують бойове управління, роботу систем РЕБ/РЕР та керування безпілотниками на передовій.

Це вже не перший конфлікт між Сікорським і Маском: торік мільярдер у відповідь на зауваження дипломата закликав його "помовчати", коли той натякнув на можливість пошуку альтернативних постачальників супутникового зв'язку.

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Автор: 

Польща (7694) Сікорський Радослав (413) Маск Ілон (360) Starlink (260)
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Топ коментарі
+6
Це скоріше він Україні погрожує. Бо Маску насрати на якісь 50млн. Маск навпаки з радістю відімкне ці старлінки спиххнувши все на Польщу
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13.08.2026 00:07 Відповісти
+3
Гроші то кишенькові , але це підстава відімкнути термінали ЗСУ через несплату у той час коли кацапи якраз розкрутять власний аналог .
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13.08.2026 00:05 Відповісти
+3
Тут мова не про 50 мільйонів, це - копійки навіть для нашого слуги середньої руки, на кшталт Юзіка, а тим більше для будь-якої дрібної держави. Там контракт для ЗСУ, підписаний ще за Байдена і формальний привід для маска його розірвати. Як то кажуть із взаємним задоволенням українофобських сторін. Сікорський - не дебіл, він знає що робить.
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13.08.2026 00:39 Відповісти

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