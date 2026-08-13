111 из 133 БПЛА, запущенных россиянами, были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 13 августа российские оккупанты атаковали Украину 133 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Запуски БПЛА типа Shahed (в частности, реактивных), "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия" фиксировались со сторон Курска, Орела, Миллерово, Приморско-Ахтарска – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ТОТ АР Крым.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 15 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 16 точках.

Вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

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