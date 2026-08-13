111 зі 133 БпЛА, випущених росіянами, знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 13 серпня російські окупанти атакували Україну 133 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Пуски БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія" фіксували із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.
Ворожа атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль