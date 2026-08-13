111 зі 133 БпЛА, випущених росіянами, знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 13 серпня російські окупанти атакували Україну 133 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Пуски БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія" фіксували із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Ворожа атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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