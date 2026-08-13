"Охотились" на F-16 и Mirage 2000: СБУ раскрыла агентурную сеть ГРУ РФ, в которую входило 14 человек. ФОТОрепортаж

Раскрыта агентурная сеть военной разведки РФ, шпионившая за боевыми самолетами F-16 и Mirage 2000.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Деятельность вражеских агентов позволяла противнику планировать и проводить атаки на аэродромы украинских войск.

Завербованная россиянами группа состояла из 14 человек, проживавших в разных регионах Украины.

Согласно материалам дела, завербованная врагом группа состояла из 14 человек, проживающих в разных регионах Украины.

Читайте: Оккупант завербовал 15-летнюю украинку для шпионажа за ВСУ в Краматорске: СБУ объявила подозрение

Сначала ГРУ РФ привлекло к сотрудничеству жителя Львова, который администрировал Telegram-канал об авиации. Он попал в поле зрения рашистов, когда публиковал в прокремлевских чатах фотографии боевых самолетов ВСУ.

Агент "втемно" задействовал 13 своих подписчиков, которые обладают высококачественной фотоаппаратурой и проживают вблизи авиационной инфраструктуры Сил обороны.





"Они должны были фотографировать украинские аэродромы, военные самолеты, их экипажи и технический персонал, а также фиксировать временные интервалы взлетов и посадок самолетов якобы для Telegram-канала львовского блогера.

Для этого фигуранты использовали профессиональные фотокамеры, с которыми маскировались в заброшенных зданиях или на открытой местности возле авиабаз.

Сделанные фото хранили в онлайн-хранилище, доступ к которому заранее получили от агента. Затем он передавал фотоматериалы своему куратору из РФ, личность которого уже установлена Службой безопасности", - говорится в сообщении.





Также агент передавал россиянам графики вылетов и посадок боевых вертолетов. Такие разведданные он получал от командира авиационной эскадрильи ВСУ, который по собственной инициативе предоставлял информацию.

Читайте: В Швеции задержали россиян, разбивших палатку возле дома гендиректора производителя Gripen, — СМИ

В ходе обысков в жилищах фигурантов обнаружены смартфоны и цифровая фототехника с доказательствами работы на врага, а также снимки авиационных объектов Сил обороны.

Также СБУ заблокировала 4 канала и 10 тематических групп в Telegram, где происходило распространение фотографий и других данных об авиаподразделениях ВСУ.

В настоящее время задержанному агенту, его сообщнику и военнослужащему предъявлено подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности.

Расследование продолжается.

Читайте также: Агентурная группа ФСБ готовила удары по Днепру: СБУ задержала мать и сына. ФОТОрепортаж