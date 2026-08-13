"Полювали" на F-16 та Mirage 2000: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входило 14 осіб. ФОТОрепортаж

Викрито агентурну мережу воєнної розвідки РФ, яка шпигувала за бойовими літаками F-16 та Mirage 2000.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Робота ворожих агентів давала змогу противнику планувати та проводити атаки по аеродромах українських військ.

Завербована росіянами група складалася із 14 осіб, які проживали у різних регіонах України.

За матеріалами провадження, завербована ворогом група складалася із 14 осіб, які проживали у різних регіонах України.

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Спочатку ГРУ РФ залучило до співпраці львів’янина, який адміністрував Телеграм-канал про авіацію. До уваги рашистів він потрапив, коли публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ.

Агент "втемну" задіяв 13 своїх підписників, які мають високоякісну фотоапаратуру та проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони.





"Вони мали фотографувати українські аеродроми, військові літаки, їхні екіпажі і техперсонал, а також фіксувати часові інтервали зльотів і посадок бортів нібито для ТГ-каналу львівського блогера.

Для цього фігуранти використовували професійні фотокамери, з якими маскувалися у покинутих будівлях або на відкритій місцевості біля авіабаз.

Зроблені фото зберігали в онлайн-сховищі, доступ до якого заздалегідь отримали від агента. Потім він передавав фотоматеріали своєму куратору з рф, особу якого вже встановлено Службою безпеки", - йдеться в повідомленні.





Також агент передавав росіянам графіки вильотів та посадок бойових гелікоптерів. Такі розвіддані він отримував від командира авіаційної ескадрильї ЗСУ, який з власної ініціативи надавав інформацію.

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Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено смартфони і цифрову фототехніку із доказами роботи на ворога, а також знімки авіаційних об’єктів Сил оборони.

Також СБУ заблокувала 4 канали та 10 тематичних груп у Телеграмі, де відбувалося поширення фото та інших даних про авіапідрозділи ЗСУ.

Наразі повідомлено про підозру затриманому агенту, його спільнику та військовому про підозру за вчинення злочинів проти основ національної безпеки.

Розслідування триває.

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