Россияне массово игнорируют пропагандистское кино РФ: 94% фильмов провалились в прокате, - СЗРУ

В России углубляется кризис государственного кинематографа, который Кремль активно использует для распространения пропаганды. За первое полугодие 2026 года 94 % российских фильмов оказались убыточными - из 130 картин окупились лишь восемь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила Служба внешней разведки Украины.

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Миллиарды на пропаганду - пустые кинозалы

В СВРУ отмечают, что российские власти ежегодно увеличивают финансирование кинематографа, ориентированного на продвижение нужных Кремлю "ценностей", однако зрительский интерес при этом падает.

"Российская пропаганда уже настолько достала собственного зрителя, что тот "голосует" против неё рублем", - отметили в разведке.

По итогам прошлого года из 41 российского фильма, созданного при государственной поддержке, окупились лишь пять – около 12%. Остальные 36 фильмов, или 88%, оказались убыточными. Для сравнения: в 2024 году доля убыточных картин составляла 78%.

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Пропагандистские фильмы о войне не заинтересовали россиян

В прошлом году российский Минкульт и "Фонд кино" поддержали 27 фильмов с так называемой "патриотической" пропагандистской направленностью. Среди них было 12 фильмов о войне.

По данным СЗРУ, большинство из этих картин не смогли привлечь значительную аудиторию.

"Культурный код" и ценностный подход формировались и транслировались перед пустыми залами", – отмечается в отчете.

При этом бюджет российского "Фонда кино" увеличили с 10,2 до 10,4 млрд рублей, а Госдума РФ рассматривает возможность полного государственного финансирования российской анимации.

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94% фильмов оказались убыточными

Ситуация еще больше ухудшилась в первом полугодии 2026 года. Из 130 российских картин окупились лишь восемь – таким образом, убыточными оказались около 94%.

В СЗРУ оценивают потери российского кинематографа в десятки миллиардов рублей и связывают падение интереса аудитории, в частности, с засильем пропаганды и неэффективным использованием бюджетных средств.

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