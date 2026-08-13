Росіяни масово ігнорують пропагандистське кіно РФ: 94% фільмів провалилися в прокаті, - СЗРУ

У Росії поглиблюється криза державного кінематографа, який Кремль активно використовує для поширення пропаганди. За перше півріччя 2026 року 94% російських фільмів виявилися збитковими – зі 130 картин окупилися лише вісім.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Служба зовнішньої розвідки України.

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Мільярди на пропаганду – порожні кінозали

У СЗРУ зазначають, що російська влада щороку збільшує фінансування кінематографа, орієнтованого на просування потрібних Кремлю "цінностей", однак глядацький інтерес при цьому падає.

"Російська пропаганда вже настільки дістала власного глядача, що той "голосує" проти неї рублем", – зазначили у розвідці.

За підсумками минулого року із 41 російської кінострічки, створеної за державної підтримки, окупилися лише п'ять – близько 12%. Решта 36 стрічок, або 88%, були збитковими. Для порівняння, у 2024 році частка збиткових картин становила 78%.

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Пропагандистські фільми про війну не зацікавили росіян

Торік російський Мінкульт та "Фонд кіно" підтримали 27 стрічок із так званим "патріотичним" пропагандистським спрямуванням. Серед них було 12 фільмів про війну.

За даними СЗРУ, більшість із цих картин не змогли залучити значної аудиторії.

"Культурний код" і ціннісний підхід формувалися та транслювалися перед порожніми залами", – наголосили у розвідці.

При цьому бюджет російського "Фонду кіно" збільшили з 10,2 до 10,4 млрд рублів, а Держдума РФ розглядає можливість повного державного фінансування російської мультиплікації.

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94% фільмів стали збитковими

Ситуація ще більше погіршилася у першому півріччі 2026 року. Із 130 російських картин окупилися лише вісім – таким чином, збитковими виявилися близько 94%.

У СЗРУ оцінюють втрати російського кінематографа у десятки мільярдів рублів та пов'язують падіння інтересу аудиторії, зокрема, із засиллям пропаганди та неефективним використанням бюджетних коштів.

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