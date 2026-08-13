Сибига поблагодарил Молдову за 50-процентную скидку на транзит украинских грузов на фоне ударов РФ по портам
Молдова согласилась предоставить 50-процентную скидку на железнодорожный транзит украинских грузов через свою территорию. В Украине назвали это решение особенно важным на фоне российских ударов по портам и логистическим маршрутам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Сибига поблагодарил Молдову за поддержку
Сибига поблагодарил Молдову и премьер-министра страны Василе Тофана за решение предоставить Украине 50% скидку на железнодорожный транзит грузов.
"В ситуации, когда Россия умышленно наносит удары по украинским портам и логистическим маршрутам, альтернативные пути экспорта жизненно важны для устойчивости Украины и глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул он.
По словам Сибиги, решение Молдовы содействовать транзиту украинской сельскохозяйственной продукции "путями солидарности" является "важным и своевременным вкладом".
Молдавские фермеры выступили против этого решения
- В то же время, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, решение о скидке вызвало недовольство среди молдавских аграриев. Ассоциация "Сила фермеров" заявила, что правительство не проводило с ней консультаций. Фермеры опасаются, что при действующем режиме свободного импорта украинского зерна транзит может частично превратиться в импорт, и требуют от правительства объяснить возможное влияние этого решения на аграрный сектор Молдовы.
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