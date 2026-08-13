Сибіга подякував Молдові за 50% знижку на транзит українських вантажів на тлі ударів РФ по портах

Молдова погодила 50-відсоткову знижку на залізничний транзит українських вантажів своєю територією. В Україні назвали це рішення особливо важливим на тлі російських ударів по портах та логістичних маршрутах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Сибіга подякував Молдові за підтримку

Сибіга подякував Молдові та прем'єр-міністру країни Василе Тофану за рішення надати Україні 50% знижки на залізничний транзит вантажів.

"У ситуації, коли Росія умисно б'є по українських портах і логістичних маршрутах, альтернативні шляхи експорту життєво важливі для стійкості України та глобальної продовольчої безпеки", – наголосив він.

За словами Сибіги, рішення Молдови сприяти транзиту української сільськогосподарської продукції "шляхами солідарності" є "важливим і вчасним внеском".

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Молдовські фермери виступили проти рішення

Водночас, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, рішення про знижку викликало невдоволення серед молдовських аграріїв. Асоціація "Сила фермерів" заявила, що уряд не проводив із нею консультацій. Фермери побоюються, що за чинного режиму вільного імпорту українського зерна транзит може частково перетворитися на імпорт, і вимагають від уряду пояснити можливий вплив рішення на аграрний сектор Молдови.

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