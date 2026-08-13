Водитель Audi в Луцке сбил военного ТЦК во время проверки документов и скрылся: его задержали

12 августа в Луцке правоохранители задержали 40-летнего водителя автомобиля Audi, который во время проведения мероприятий по оповещению травмировал военнослужащего ТЦК и СП.

Об этом со ссылкой на полицию Волынской области сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, инцидент произошел во время совместного патрулирования военнослужащих Луцкого ТЦК и СП и сотрудников патрульной полиции.

Детали инцидента и задержания водителя

Во время выполнения служебных обязанностей по оповещению граждан патрульные и военные остановили автомобиль Audi под управлением местного жителя, 1986 года рождения.

"При проверке документов тот начал движение на транспортном средстве и нанес телесные повреждения военнослужащему. Мужчина продолжил ехать, а затем скрылся в неизвестном направлении", — сообщили в полиции.

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Благодаря привлечению оперативных служб полиции правоохранителям удалось быстро установить маршрут побега, обнаружить спрятанный автомобиль и задержать водителя.

Уголовная ответственность

Под процессуальным руководством прокуратуры следователи объявили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу или гражданину, исполняющему гражданский долг, в связи с их служебной деятельностью).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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