Водій Audi у Луцьку збив військового ТЦК під час перевірки документів та втік: його затримано

12 серпня в Луцьку правоохоронці затримали 40-річного керманича автомобіля Audi, який під час здійснення заходів оповіщення травмував військовослужбовця ТЦК та СП.

Про це із посиланням на поліцію Волинської області повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, подія сталася під час спільного патрулювання військових Луцького ТЦК та СП та співробітників патрульної поліції.

Деталі інциденту та затримання водія

Під час виконання службових обов'язків щодо оповіщення громадян патрульні та військові зупинили автомобіль Audi під керуванням місцевого жителя, 1986 року народження.

"При перевірці документів той почав рух транспортним засобом і завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Чоловік продовжив їхати, а потім зник у невідомому напрямку", — повідомили в поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК на Волині: один військовий у важкому стані

Завдяки залученню оперативних служб поліції правоохоронцям вдалося швидко встановити маршрут втечі, виявити захований автомобіль та затримати водія.

Кримінальна відповідальність

За процесуального керівництва прокуратури слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянину, який виконує громадянський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою діяльністю).

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівський ТЦК перевіряє "можливе застосування фізичного впливу" до чоловіка під час заходів оповіщення