МИД Украины допускает возможность встречи Зеленского с Лукашенко ради сохранения жизней и прекращения войны
Режим общения с белорусской стороной необходим для организации регулярных обменов военнопленными. В условиях войны высшее руководство Украины при определенных обстоятельствах может пойти на встречу с белорусским диктатором Александром Лукашенко, если ценой этого станет спасение человеческих жизней или прекращение боевых действий.
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор, передает Цензор.НЕТ.
Работа посольства и каналы для переговоров
По словам посла, дипломатические отношения между Украиной и Беларусью не разорваны, а посольство Украины в Минске продолжает работать.
"Посольство Украины в Беларуси не закрыто, дипломатические отношения не разорваны. Мы наблюдаем постоянные обмены через территорию Беларуси украинских и российских военнопленных. А без коммуникации с режимом Лукашенко это было бы невозможно. Поэтому мы можем предполагать, и видим эти примеры реализации, что такие коммуникации имеют место", — отметил дипломат.
"Категория выживания" и переговоры на высшем уровне
Комментируя вероятность прямых контактов между президентом Украины Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко, представитель МИД обозначил ключевые приоритеты украинского государства в условиях изнурительного противостояния.
"Есть категория ценностей, а есть категория выживания. Если в условиях войны возникнет необходимость уменьшить количество человеческих жертв или вообще остановить боевые действия — и для этого президенту Украины или кому-то из государственных служащих Украины потребуется встретиться с тем или иным противником, или представителем противоположной стороны, то такие действия, возможно, и будут осуществлены... Я не говорю, что это обязательно произойдет. Но если цена этой встречи будет стоить того, чтобы встретиться, в частности ради сохранения человеческих жизней, все возможно", — резюмировал Черногор.
- Напомним, 28 июля стало известно, что Офис президента Украины обратился к генпрокурору Руслану Кравченко с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко: тот в 2022 году предоставил РФ свою страну в качестве площадки для полномасштабного вторжения.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полномасштабная война России против Украины якобы началась из-за коррупции и "воровства" внутри Украины.
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