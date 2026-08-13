Запрос ГСЧС Украины о помощи в разминировании находится на рассмотрении, — НАТО
В НАТО сообщили, что рассматривают запрос Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям об оказании помощи в разминировании.
Об этом сообщил официальный представитель НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Что известно
"Запрос от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям был получен и распространен Евроатлантическим центром координации по чрезвычайным ситуациям (EADRCC, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) среди стран-членов НАТО и стран-партнеров", — отметил он.
Отмечается, что EADRCC содействует обработке запроса, координирует действия с соответствующими органами и помогает согласовать любые предложения о помощи.
"Союзники по НАТО остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины, в частности в укреплении ее устойчивости и способности реагировать на последствия войны, развязанной Россией. EADRCC будет поддерживать тесный контакт с Миссией Украины и соответствующими украинскими органами власти и продолжит координировать любые дальнейшие действия через установленный механизм", – отметил представитель НАТО.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что ГСЧС Украины обратилась к международным партнерам через механизм НАТО с запросом на специализированное оборудование для гуманитарного разминирования и транспортировки взрывоопасных предметов.
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