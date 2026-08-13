Запит ДСНС України на допомогу в розмінуванні опрацьовується, - НАТО

У НАТО повідомили, що опрацьовують запит Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо допомоги в розмінуванні.

Про це повідомив офіційний представник НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо

"Запит від Державної служби України з надзвичайних ситуацій був отриманий та розповсюджений Євроатлантичним центром координації на надзвичайні ситуації (EADRCC, Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) серед країн-членів НАТО та країн-партнерів", – зазначив він.

Зазначається, що EADRCC сприяє обробці запиту, координує дії із відповідними органами та допомагає узгодити будь-які пропозиції допомоги.

"Союзники по НАТО залишаються непохитними у своїй підтримці України, зокрема у зміцненні її стійкості та здатності реагувати на наслідки війни Росії. EADRCC залишатиметься в тісному контакті з Місією України та відповідними українськими органами влади та продовжуватиме координувати будь-які подальші дії через встановлений механізм", – зауважив представник НАТО.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що ДСНС України звернулася до міжнародних партнерів через механізм НАТО із запитом на спеціалізоване обладнання для гуманітарного розмінування та транспортування вибухонебезпечних предметів.

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