РФ не будет выводить флот из Новороссийска после удара, - Плетенчук

Россия не будет выводить свой флот из Новороссийска, несмотря на массированный удар по российским кораблям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Бежать некуда в Азово-Черноморском регионе. Вариантов у них два. Это либо пойти ко дну, либо покинуть акваторию. Из акватории, как вы видите, уходить они не хотят", — подчеркнул пресс-секретарь.

По его мнению, россияне скорее "просто потеряют там корабли во время атаки, чем совершат очередной жест доброй воли".

В Новороссийске остаются три корабля и две подводные лодки РФ

Что касается уязвимости кораблей противника в Новороссийске, Плетенчук отметил, что "эта атака была непростой операцией, ведь здесь были скомбинированы удары различными средствами с применением разных структур, которые не должны были пересекаться, мешать друг другу, сохранять эту операцию и ее подготовку в тайне, без утечек, и это тоже непростая задача".

Он подчеркнул, что враг сделал выводы и будет пытаться перекрыть слабые места.

"Хотя на самом деле, как вы видите, массированная атака все равно дает результаты, как бы ты ни защищался. Этот инструмент работает в обе стороны", — добавил он и пояснил, что россияне стали массово наносить удары по гражданским судам в нашей акватории, а когда создается количественное давление, противопоставить этому что-то довольно сложно.

Плетенчук сообщил, что в Новороссийске еще остаются три надводных корабля и две подводные лодки. "Но, конечно, поврежденные единицы были главными и, кстати, не впервые они попадают под удары — раньше мы тоже их уничтожали несколько раз, но, как вы видите, несмотря на это, они продолжали их эксплуатировать", — отметил он.

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Что этому предшествовало?

12 августа Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ, ГУР МО, ГПСУ, ВМС ВСУ и другими подразделениями Сил обороны Украины провели комбинированную спецоперацию против военно-морской базы "Новороссийск" и объектов портовой инфраструктуры в Краснодарском крае РФ.

В результате комбинированного удара с применением украинских беспилотников, реактивных дронов "Паляница", крылатых ракет "Нептун" и ударных систем с морских платформ подтверждено поражение четырех военных кораблей и других объектов.