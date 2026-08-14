УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12041 відвідувач онлайн
Новини Уражено корабель РФ
2 337 20

РФ не буде виводити флот із Новоросійська після удару, - Плетенчук

РФ залишить флот у Новоросійську попри удари по кораблях

Росія не виводитиме свій флот із Новоросійська попри масований удар по російських кораблях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Бігти нема куди в Азово-Чорноморському регіоні. Варіантів у них два. Це або піти на дно, або піти з акваторії. З акваторії, як ви бачите, йти вони не хочуть", - наголосив речник.

На його думку, росіяни скоріше кораблі "просто там втратять під час атаки, аніж зроблять черговий жест доброї волі".

У Новоросійську залишаються три кораблі та два підводні човни РФ

Щодо вразливості кораблів ворога у Новоросійську Плетенчук зауважив, що "ця атака була непростою операцією, адже тут скомбіновано удари різними засобами з застосуванням різних структур, які мали між собою не перетинатися, не заважати один одному, зберегти цю операцію, підготовку її в таємниці, без витоків і це теж завдання непросте".

Він підкреслив, що ворог зробив висновки і буде намагатися слабкі місця перекрити.

"Хоча насправді, як ви бачите, масована атака все одно дає результати, як ти не захищаєшся. Цей інструмент працює в обидва боки", - додав він і пояснив, що росіяни стали масово бити по суднах цивільних в нашій акваторії, а коли створюється тиск кількісний, протиставити цьому щось досить складно.

Плетенчук повідомив, що у Новоросійську ще залишається три надводних кораблі й і два підводні човни. "Але, звісно, пошкоджені одиниці були головними й, до речі, не вперше вони вже потрапляють під удари, раніше ми теж їх знищували кілька разів, але, як ви бачите, з усім тим, вони продовжували їх експлуатувати", - зауважив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після атаки дронів у Новоросійську зупинили вже третій зерновий термінал

Що передувало?

12 серпня Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, ГУР МО, ДПСУ, ВМС ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України провели комбіновану спецоперацію проти військово-морської бази "Новоросійськ" та об’єктів портової інфраструктури у Краснодарському краї РФ.

У результаті комбінованого удару із застосуванням українських безпілотників, реактивних дронів "Паляниця", крилатих ракет "Нептун" та ударних систем із морських платформ підтверджено ураження чтирьох військових кораблів та інші об'єкти.

Автор: 

росія (47358) флот (414) Плетенчук Дмитро (227) Новоросійськ (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Ше раз вдарити - шоб заспокоїлись
показати весь коментар
14.08.2026 11:45 Відповісти
+4
А куда ж їм його виводить? "Магура" дівчина воєвнича, вона ї у морі Лаптевих дістане латпеногих.
показати весь коментар
14.08.2026 11:38 Відповісти
+4
В Очамчиру ще можуть, це в Абхазії. Там за совка база мчпв кгб була, зараз її наче розширили 🤔
показати весь коментар
14.08.2026 12:02 Відповісти

Завантаження...

 
 