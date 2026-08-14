РФ не буде виводити флот із Новоросійська після удару, - Плетенчук

Росія не виводитиме свій флот із Новоросійська попри масований удар по російських кораблях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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"Бігти нема куди в Азово-Чорноморському регіоні. Варіантів у них два. Це або піти на дно, або піти з акваторії. З акваторії, як ви бачите, йти вони не хочуть", - наголосив речник.

На його думку, росіяни скоріше кораблі "просто там втратять під час атаки, аніж зроблять черговий жест доброї волі".

У Новоросійську залишаються три кораблі та два підводні човни РФ

Щодо вразливості кораблів ворога у Новоросійську Плетенчук зауважив, що "ця атака була непростою операцією, адже тут скомбіновано удари різними засобами з застосуванням різних структур, які мали між собою не перетинатися, не заважати один одному, зберегти цю операцію, підготовку її в таємниці, без витоків і це теж завдання непросте".

Він підкреслив, що ворог зробив висновки і буде намагатися слабкі місця перекрити.

"Хоча насправді, як ви бачите, масована атака все одно дає результати, як ти не захищаєшся. Цей інструмент працює в обидва боки", - додав він і пояснив, що росіяни стали масово бити по суднах цивільних в нашій акваторії, а коли створюється тиск кількісний, протиставити цьому щось досить складно.

Плетенчук повідомив, що у Новоросійську ще залишається три надводних кораблі й і два підводні човни. "Але, звісно, пошкоджені одиниці були головними й, до речі, не вперше вони вже потрапляють під удари, раніше ми теж їх знищували кілька разів, але, як ви бачите, з усім тим, вони продовжували їх експлуатувати", - зауважив він.

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Що передувало?

12 серпня Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, ГУР МО, ДПСУ, ВМС ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України провели комбіновану спецоперацію проти військово-морської бази "Новоросійськ" та об’єктів портової інфраструктури у Краснодарському краї РФ.

У результаті комбінованого удару із застосуванням українських безпілотників, реактивних дронів "Паляниця", крилатих ракет "Нептун" та ударних систем із морських платформ підтверджено ураження чтирьох військових кораблів та інші об'єкти.