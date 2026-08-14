Новая Зеландия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал присоединение Новой Зеландии к Международной коалиции за возвращение украинских детей, в которую уже входит 51 страна-участница.

Об этом сообщил Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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Украинские дети должны вернуться домой

"Новая Зеландия стала 51-м членом Коалиции, усилив наши совместные международные усилия по возвращению домой украинских детей, незаконно депортированных и принудительно перемещенных Россией", — рассказал министр.

Он отметил, что с каждой новой страной, присоединяющейся к Коалиции, международное давление на Россию усиливается, а общий призыв становится все труднее игнорировать — украинские дети должны вернуться домой.

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Сибига добавил, что их похищение и принудительное перемещение не могут стать еще одним долгосрочным последствием российской войны.

Давление на РФ будет продолжаться

Кроме того, глава МИД Украины поблагодарил заместителя министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса и Новую Зеландию за это важное решение и неизменную солидарность с Украиной.

Он также подчеркнул, что Украина и впредь будет усиливать давление на РФ, пока каждый украинский ребенок не вернется домой.

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