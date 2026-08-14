Нова Зеландія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав приєднання Нової Зеландії до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка вже нараховує 51 країну-члена.

Про це повідомив Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Українські діти мають повернутися додому

"Нова Зеландія стала 51-м членом Коаліції, посиливши наші спільні міжнародні зусилля щодо повернення додому українських дітей, незаконно депортованих та примусово переміщених Росією", - розповів міністр.

Він зауважив, що з кожною новою країною, що приєднується до Коаліції, міжнародний тиск на Росію зростає, а спільний заклик стає дедалі важче ігнорувати – українські діти мають повернутися додому.

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Сибіга додав, що їхнє викрадення та примусове переміщення не можуть стати ще одним довготривалим наслідком російської війни.

Тиск на РФ триватиме

Також глава МЗС України подякував заступнику міністра закордонних справ Нової Зеландії Вінстону Пітерсу та Новій Зеландії за це важливе рішення і незмінну солідарність з Україною.

Він також наголосив, що Україна і надалі посилюватиме тиск на РФ, допоки кожна українська дитина не повернеться додому.

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