Более миллиона дронов получили военные за год через DOT-Chain Defence, - Минобороны

Индустрия дронов

За год с момента запуска ИТ-системы DOT-Chain Defence, функционирующей как маркетплейс оружия, Силы обороны получили более 1,2 млн дронов и других средств на сумму 69,2 млрд гривен.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, средний срок поставки со складов сократился с месяцев до недель и в настоящее время составляет 9 дней.

Совершенствование обеспечения Сил обороны

Так, маркетплейс изменил сам подход к снабжению войск и позволил боевым подразделениям самостоятельно выбирать, какими средствами их будет обеспечивать государство.

Начав как пилотный проект для 12 подразделений с несколькими десятками моделей FPV-дронов, DOT-Chain Defence расширился до 486 боевых подразделений.

Сегодня его ассортимент охватывает все основные типы беспилотных систем, боеприпасов к ним и средств РЭБ. Всего для заказа доступно 1181 позиция от 300 производителей.

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Преимущества DOT-Chain Defence

Для получения оружия через DOT-Chain Defence не требуются никакие рапорты, бумажные документы или согласования "сверху". Военный заходит в систему, делает несколько кликов, оформляет заказ и получает необходимое средство. Все бюрократические процедуры и оплату берет на себя АОЗ.

По словам заместителя министра Мстислава Баника, Министерство обороны реагирует на вызовы современной войны, ведь классические инструменты снабжения могут оказаться неэффективными при нынешнем темпе боевых действий. Рынок оружия и гражданский подход в данном случае могут сработать более эффективно и быстро — например, в вопросах логистики.

"Именно поэтому мы создали DOT-Chain Defence, который стал лучшим примером того, как цифровизация кардинально меняет процессы в армии. Онлайн-платформа стала прямым каналом связи между военнослужащим и производителем в сфере оборонных закупок. Мы минимизируем бюрократию, количество бумаг, устраняем лишние цепочки согласований, которые часто отнимают время. Процессы стали быстрыми, при этом сохранился необходимый контроль. Таким образом, гражданские подходы в военном деле, переведенные в цифровой формат и правильно скорректированные, дали наилучший результат — быструю поставку необходимых средств в войска", — добавил Баник.

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По его словам, именно такие успешные решения Министерство обороны и будет масштабировать в дальнейшем.

Взаимодействие между военными и производителями

DOT-Chain Defence изменил не только обеспечение войск, но и принцип взаимодействия между военными и украинскими производителями.

Маркетплейс дал военным возможность быстро получать необходимое снаряжение, а украинским производителям — быструю связь с военными и прогнозируемый спрос. Это позволяет оперативно совершенствовать продукцию и быстро реагировать на потребности фронта.

"За последние шесть месяцев производители, продукцию которых регулярно выбирают через DOT-Chain Defence, кратно увеличили производственные мощности. Именно конкуренция за военных как заказчиков стала движущей силой этого развития и позволяет Украине задавать темп в мировой гонке оборонных инноваций", — рассказал директор АОЗ ДОТ Арсен Жумадилов.

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Кроме того, опыт DOT-Chain Defence уже изучают международные партнеры, в частности Великобритания, Швеция, Дания и Норвегия. НАТО, Франция и США уже объявили о запуске аналогичных маркетплейсов дронов.