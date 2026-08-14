Понад мільйон дронів отримали військові за рік через DOT-Chain Defence, - Міноборони

Індустрія дронів

За рік від запуску ІТ-системи DOT-Chain Defence, яка працює як маркетплейс зброї, Сили оборони отримали понад 1,2 млн дронів та інших засобів на суму 69,2 млрд гривень.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, середній термін поставки зі складів скоротився з місяців до тижнів і нині становить 9 днів.

Удосконалення забезпечення Сил оборони

Так, маркетплейс змінив сам підхід до забезпечення війська та дозволив бойовим підрозділам самостійно обирати, якими засобами їх забезпечуватиме держава.

Стартувавши як пілотний проєкт для 12 підрозділів із кількома десятками моделей FPV-дронів, DOT-Chain Defence масштабувався до 486 бойових підрозділів.

Сьогодні його асортимент охоплює всі основні типи безпілотних систем, боєприпасів до них та засобів РЕБ. Загалом для замовлення доступні 1181 позиція від 300 виробників.

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Переваги DOT-Chain Defence

Для отримання зброї через DOT-Chain Defence не потрібні жодні рапорти, паперові документи чи погодження "зверху". Військовий заходить у систему, робить кілька кліків, оформлює замовлення та отримує необхідний засіб. Усі бюрократичні процедури та оплату бере на себе АОЗ.

За словами заступника міністра Мстислава Баніка, Міністерство оборони реагує на виклики сучасної війни, адже класичні інструменти постачання можуть бути неефективними в нинішньому темпі бойових дій. Ринок зброї і цивільний підхід в цьому випадку може спрацювати більш ефективно й швидко – наприклад, в питаннях логістики.

"Саме тому ми створили DOT-Chain Defence, який став найкращим прикладом, як цифровізація кардинально змінює процеси у війську. Онлайн-платформа стала прямим каналом звʼязку між воїном і виробником в оборонних закупівлях. Ми мінімізуємо бюрократію, кількість паперів, прибираємо зайві ланцюжки погоджень, які часто забирають час. Процеси зробили швидкими і при цьому залишили необхідний контроль. Таким чином, цивільні підходи у військовій справі, переведені в цифру і правильно змодеровані дали найкращий результат – швидке постачання необхідних засобів до війська", - додав Банік.

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За його словами, такі успішні рішення і буде масштабувати Міністерство оборони в подальшому.

Взаємодія між військовими та виробниками

DOT-Chain Defence змінив не лише забезпечення війська, а й принцип взаємодії між військовими та українськими виробниками.

Маркетплейс дав військовим можливість швидко отримувати потрібний засіб, а українським виробникам – швидкий зв'язок із військовими та прогнозований попит. Це дозволяє оперативно вдосконалювати вироби й швидко реагувати на потреби фронту.

"За останні шість місяців виробники, продукцію яких регулярно обирають через DOT-Chain Defence, кратно наростили виробничі потужності. Саме конкуренція за військового як замовника стала рушієм цього розвитку і дозволяє Україні задавати темп у світовій гонці оборонних інновацій", - розповів директор АОЗ ДОТ Арсен Жумаділов.

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Також досвід DOT-Chain Defence уже вивчають міжнародні партнери, зокрема Велика Британія, Швеція, Данія та Норвегія. НАТО, Франція та США вже оголосили про запуск аналогічних маркетплейсів дронів.