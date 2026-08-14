Из-за критического падения уровня воды на Одесчине принудительно наполняют водохранилище Катлабух

В Одесской области из-за критического падения уровня воды начали принудительное наполнение водохранилища Катлабух. Для подачи воды запустили главную насосную станцию Суворовской оросительной системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины.

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Уровень воды критически снизился

Принудительное наполнение Катлабуха начали 10 августа из-за критического снижения уровня воды в водохранилище и реке Дунай.

Для этого Измаильское управление водного хозяйства запустило главную насосную станцию Суворовской оросительной системы.

Работы проводятся в рамках Государственной целевой программы комплексного водоснабжения территорий, пострадавших от военных действий.

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Катлабух обеспечивает водой Придунавье

В министерстве отмечают, что Катлабух является критически важным водным объектом для украинского Придунавья. Наполнение водохранилища должно стабилизировать уровень воды, снизить экологические риски и обеспечить потребности населения и аграрного сектора.

В то же время для стабильного наполнения Катлабуха в долгосрочной перспективе необходимы модернизация системы водоснабжения и комплексное решение проблемы.

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Маловодье охватило значительную часть Европы

Этим летом проблема маловодья наблюдается не только в Украине. По данным министерства, на отдельных участках Дуная в Европе вода опустилась до рекордно низких отметок.

Украина, которая в 2026 году председательствует в Международной комиссии по защите реки Дунай, инициировала совместный обзор ситуации с маловодьем в странах бассейна и разработку единых подходов к оценке засух.

В украинских реках также фиксируются признаки маловодья из-за жары и дефицита осадков. На отдельных водных объектах уровни воды опустились до исторически низких показателей.

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