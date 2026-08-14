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Через критичне падіння рівня води на Одещині примусово наповнюють водосховище Катлабух

На Одещині примусово наповнюють водосховище Катлабух

На Одещині через критичне падіння рівня води розпочали примусове наповнення водосховища Катлабух. Для подачі води запустили головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля України.

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Рівень води критично знизився

Примусове наповнення Катлабуха розпочали 10 серпня через критичне зниження рівня води у водосховищі та річці Дунай.

Для цього Ізмаїльське управління водного господарства запустило головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи.

Роботи проводять у межах Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій.

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Катлабух забезпечує водою Придунав’я

У міністерстві наголошують, що Катлабух є критично важливим водним об’єктом для українського Придунав’я. Наповнення водосховища має стабілізувати рівень води, зменшити екологічні ризики та забезпечити потреби населення й аграрного сектору.

Водночас для стабільного наповнення Катлабуха у довгостроковій перспективі необхідні модернізація системи водоподачі та комплексне вирішення проблеми.

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Маловоддя охопило значну частину Європи

Цього літа проблема маловоддя спостерігається не лише в Україні. За даними міністерства, на окремих ділянках Дунаю в Європі вода опустилася до рекордно низьких позначок.

Україна, яка у 2026 році головує в Міжнародній комісії із захисту річки Дунай, ініціювала спільний огляд ситуації з маловоддям у країнах басейну та розроблення єдиних підходів до оцінки посух.

В українських річках також фіксують ознаки маловоддя через спеку та дефіцит опадів. На окремих водних об’єктах рівні води опустилися до історично низьких показників.

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Дунай (66) Одеська область (4124) вода (1051)
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