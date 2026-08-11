Критична ситуація на Дністрі: Україна і Молдова зменшать скид води

Україна та Молдова домовилися зменшити скид води з Дністровського комплексного гідровузла.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки та довкілля України, пише Цензор.НЕТ.

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Україна та Молдова обговорили рівень води

Таке рішення ухвалили під час п’ятого позачергового засідання Комісії зі сталого використання та охорони басейну річки Дністер. Причиною стало подальше погіршення гідрологічної ситуації.

Природний приплив води до Дністровського водосховища залишається критично низьким. Прогноз на найближчий час також не передбачає його зростання.

"Ситуація з водністю Дністра продовжує погіршуватися. Україна з червня обмежує водокористування на своїй території. Нині діють обмеження для 92 водокористувачів, тому ми маємо особливо відповідально підходити до кожного спільного рішення щодо скиду води з Дністровського комплексного гідровузла", — зазначила заступниця міністра економіки та довкілля України Ірина Овчаренко.

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Під час засідання українська сторона також порушила питання щодо ситуації з Дубосарським водосховищем у Молдові. Від обсягів скиду води з нього залежить водопостачання Кишинева.

Окремо сторони обговорили забезпечення питних потреб Кишинева. Україна заявила про готовність продовжувати тісну співпрацю з Молдовою.

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Що раніше

Нагадаємо, у Молдові почали використовувати стратегічний запас води через різке зниження рівня Новодністровського водосховища в Україні, яке живить річку Дністер.

Україна висловила готовність допомогти Молдові у разі надзвичайної ситуації на Дністрі.