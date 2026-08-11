Критическая ситуация на Днестре: Украина и Молдова сократят сброс воды
Украина и Молдова договорились сократить сброс воды из Днестровского комплексного гидроузла.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики и окружающей среды Украины, пишет Цензор.НЕТ.
Украина и Молдова обсудили уровень воды
Такое решение было принято в ходе пятого внеочередного заседания Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр. Причиной стало дальнейшее ухудшение гидрологической ситуации.
Естественный приток воды в Днестровское водохранилище остается критически низким. Прогноз на ближайшее время также не предполагает его роста.
"Ситуация с водным режимом Днестра продолжает ухудшаться. Украина с июня ограничивает водопользование на своей территории. Сейчас действуют ограничения для 92 водопользователей, поэтому мы должны особенно ответственно подходить к каждому совместному решению о сбросе воды из Днестровского комплексного гидроузла", — отметила заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Ирина Овчаренко.
В ходе заседания украинская сторона также подняла вопрос о ситуации с Дубосарским водохранилищем в Молдове. От объемов сброса воды из него зависит водоснабжение Кишинева.
Отдельно стороны обсудили обеспечение потребностей Кишинева в питьевой воде. Украина заявила о готовности продолжать тесное сотрудничество с Молдовой.
Что было ранее
Напомним, в Молдове начали использовать стратегический запас воды из-за резкого снижения уровня Новоднестровского водохранилища в Украине, которое питает реку Днестр.
Украина выразила готовность помочь Молдове в случае чрезвычайной ситуации на Днестре.
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