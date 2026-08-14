Полицейские остановили эвакуационную бригаду Красного Креста на Николаевщине и доставили водителя в ТЦК: полиция проводит служебное расследование

Возле населенного пункта Шевченково Николаевской области полицейские из Баштанского районного отделения полиции задержали водителя Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста.

Об этом сообщили представители организации, передает Цензор.НЕТ.

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Остановили экипаж и задержали водителя

Как отмечается, 14 августа 2026 года экипаж Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста проводил эвакуацию из опасного района города Херсона, который постоянно подвергается атакам российских дронов и артиллерийским обстрелам. За населённым пунктом Шевченково скорую помощь остановили на передвижном (мобильном) блокпосту полицейские Баштанского райотдела полиции Николаевской области для проверки документов.

По их словам, документы были в порядке, однако полицейский якобы заподозрил у водителя состояние алкогольного опьянения и предложил поехать с ними на сдачу анализа крови на наркотические вещества и алкоголь.

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Также сообщается, что вместо этого водителя вывезли в сборный пункт для прохождения ВЛК, а автомобиль с маломобильными пассажирами оставили на трассе.

Что говорят в полиции

В свою очередь руководство полиции Николаевской области сообщило, что инициировало служебное расследование в отношении действий полицейского во время эвакуации гражданских лиц.

Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили пост с видеозаписью инцидента между инспектором сектора реагирования патрульной полиции Баштанского районного отдела полиции и водителем Херсонского отряда быстрого реагирования гуманитарной организации, который осуществлял эвакуацию гражданских лиц из Херсонской области.

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На автодороге "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" вблизи поселка Шевченково группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и полицейского проводила проверку военно-учетных документов граждан в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В полиции заявляют, что во время проверки документов водителя было установлено, что у него нет отсрочки и он подлежит мобилизации, в связи с чем мужчину впоследствии доставили в ТЦК и СП. Кроме того, на место прибыл другой водитель, который доставил группу людей в нужное место.

"При этом руководство Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировало служебное расследование для полной и объективной проверки всех деталей происшествия, в частности правомерности действий полицейского во время проверки документов, задержания и доставки гражданина", - добавили в полиции.

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Служебное расследование проводит управление главной инспекции ГУНП в Николаевской области.



По его результатам действиям полицейского будет дана соответствующая оценка и, в случае установления нарушений, приняты предусмотренные законодательством меры