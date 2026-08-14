Поліцейські зупинили евакуаційний екіпаж Червоного Хреста на Миколаївщині та забрали водія до ТЦК: поліція проводить службове розслідування

Біля населеного пункту Шевченкове Миколаївської області поліцейські з Баштанського районного відділення поліції затримали водія Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

Про це повідомили представники організації, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зупинили екіпаж та забрали водія

Як зазначається, 14 серпня 2026 року екіпаж Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста виконував евакуацію з небезпечного району міста Херсон, який постійно потерпає від атак російських дронів та артилерійських обстрілів. За населеним пунктом Шевченкове швидку допомогу зупинили на пересувному (мобільному) блок-посту поліцейські Баштанського райвідділу поліції Миколаївської області для перевірки документів.

За їхніми словами, документи були в порядку, однак поліцейський нібито запідозрив у водія стан алкогольного сп’яніння і запропонував поїхати з ними на здачу аналізу крові на наркотичні речовини та алкоголь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТЦК затримав батька-одинака дитини з особливими потребами у Дніпрі: відстрочка не відобразилася в "Резерв+"

Також повідомляється, що натомість водія вивезли до збірного пункту для проходження ВЛК, а автомобіль із маломобільними пасажирами залишили на трасі.

Що кажуть у поліції

Своєю чергою керівництво поліції Миколаївщини повідомило, що ініціювало службове розслідування щодо дій поліцейського під час евакуації цивільних.

Зазначається, що під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили допис із відеозаписом щодо інциденту між інспектором сектору реагування патрульної поліції Баштанського районного відділу поліції та водієм Херсонського загону швидкого реагування гуманітарної організації, який здійснював евакуацію цивільних із Херсонщини.

Також читайте: Військові РТЦК на Черкащині схопили та вивезли чоловіка за 140 км від дому попри наявність законної відстрочки, - Лубінець

На автодорозі "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ" поблизу селища Шевченкове група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП і поліцейського здійснювала перевірку військово-облікових документів громадян відповідно до вимог чинного законодавства.

У поліції заявляють, що під час перевірки документів водія було встановлено, що він не має бронювання та підлягає мобілізації, у зв’язку з чим чоловіка надалі доставили до ТЦК та СП. Окрім цього, на місце прибув інший водій, який доставив групу людей до потрібної локації.

"При цьому керівництво Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ініціювало службове розслідування для повної та об’єктивної перевірки всіх деталей події, зокрема правомірності дій поліцейського під час перевірки документів, затримання та доставлення громадянина", - додали в поліцій.

Також дивіться: У справі про незаконне утримання та побиття чоловіків в Одеському ТЦК вже 13 підозрюваних, - ДБР. ФОТО

Службове розслідування проводить управління головної інспекції ГУНП у Миколаївській області.



За його результатами діям поліцейського буде надано відповідну оцінку та, у разі встановлення порушень, вжито передбачених законодавством заходів