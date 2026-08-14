Это юрисдикция иностранных государств, - "слуга народа" Мережко прокомментировал информацию о требовании предъявлять "Резерв+" украинкам в ЕС

Комитет ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества не рассматривал вопрос о возможной проверке военно-учетного статуса украинцев при оформлении временной защиты в странах Европы, в частности - требование предъявлять "Резерв+" у женщин.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель комитета Александр Мережко.

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Позиция Комитета ВР

"Это юрисдикция другого иностранного государства. Оно определяет правила. Здесь, к сожалению, мы не можем сильно повлиять. Теоретически может быть какая-то межгосударственная договоренность. Возможно, здесь наша дипломатия могла бы как-то деликатно и не обязательно публично пообщаться с этими странами, чтобы защитить интересы наших граждан. Но это лучше не делать публичным", - отметил он.

Депутат объяснил, что Украина также определяет, кто может въехать в страну и на каких условиях.

"Нас здесь никто не может заставить. Если бы граждане какой-то другой страны захотели въехать на нашу территорию, то смогло бы другое государство заставить нас принять их? Вряд ли. Потому что это наша исключительная юрисдикция. Единственное - оно могло бы официально обратиться к нам и предложить заключить какой-то двусторонний международный договор", - добавил председатель комитета.

Мережко удивлен тем, что у украинок за рубежом могут требовать предъявить "Резерв+".

"Вообще, на мой взгляд, довольно проблематично требовать от иностранцев предоставления их внутренних документов на иностранном языке. Такие документы обычно предназначены для внутреннего пользования, то есть внутри государства. Обычно, если нужен иностранный документ, его переводят на иностранный язык и заверяют у нотариуса", - отметил политик.

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Что предшествовало

Напомним, что Совет Европейского Союза официально продлил действие механизма временной защиты для украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время решение предусматривает новые условия для отдельных категорий заявителей, в частности военнообязанных.

В частности, временную защиту не получат лица, которые не смогут подтвердить выполнение воинских обязанностей в соответствии с украинским законодательством. Решение вступило в силу 5 августа 2026 года.

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