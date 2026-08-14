Це юрисдикція іноземних держав, - "слуга народу" Мережко прокоментував інформацію про вимогу пред’являти "Резерв+" українкам у ЄС

Комітет ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва не розглядав питання про можливу перевірку військово-облікового статусу українців під час оформлення тимчасового захисту в країнах Європи, зокрема вимогу пред’являти "Резерв+" у жінок.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Слуга народу", голова Комітету Олександр Мережко.

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Позиція Комітету ВР

"Це юрисдикція іншої іноземної держави. Вона визначає правила. Тут, на жаль, ми не дуже можемо вплинути. Теоретично може бути якась міждержавна домовленість. Можливо, тут наша дипломатія могла б якось делікатно і не обовʼязково публічно поспілкуватися з цими країнами, щоб захистити інтереси наших громадян. Але це краще не робити публічним", - зазначив він.

Нардеп пояснив, що Україна так само визначає, хто може вʼїхати в країну, і на яких умовах.

"Нас тут ніхто не може змусити. Якби громадяни якоїсь іншої країни захотіли вʼїхати на нашу територію, то чи могла б інша держава змусити нас прийняти їх? Навряд чи. Бо це наша виключна юрисдикція. Єдине що - вона могла б звернутися офіційно і запропонувати укласти якийсь двосторонній міжнародний договір", - додав голова Комітету.

Мережко здивований тим, що у українок за кордоном можуть вимагати пред’явити "Резерв+".

"Взагалі, на мою думку, доволі проблематично вимагати від іноземців наданні їхніх внутрішніх документів на іноземній мові. Такі документи зазвичай існують для внутрішнього користування, тобто всередині держави. Зазвичай, якщо треба іноземний документ, то його перекладають на іноземну мову і нотаріально завіряють", - зауважив політик.

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Що передувало

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для окремих категорій заявників, зокрема військовозобов'язаних.

Зокрема, тимчасовий захист не отримають особи, які не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до українського законодавства. Рішення набуло чинності 5 серпня 2026-го.

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