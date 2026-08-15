Сбитый над Латвией дрон мог быть операцией "под чужим флагом", - премьер Литвы Синкявичюс

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что нельзя исключать вероятность того, что инцидент с дроном над Латвией был операцией "под чужим флагом".

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В то же время, по его словам, ясность появится только после того, как будет найден сам беспилотник или его обломки.

"Сбитый беспилотник пока не найден (...). Думаю, его вскоре найдут, и тогда станет ясно, что это за летательный аппарат, чей он, скорее всего, специалисты даже смогут по микросхемам отследить его цель", - отметил Синкявичюс.

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Кроме того, он отметил, что нельзя исключать, что это была операция "под чужим флагом".

"Думаю, что эта информация станет известной. То, о чем вы говорите, нельзя исключать, но пока подтверждений этому нет", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, была ли это операция "под чужим флагом".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что истребители НАТО сбили беспилотник, залетевший в Латвию.