Збитий над Латвією дрон міг бути операцією "під чужим прапором", - прем’єр Литви Сінкявічюс

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що не можна відкидати імовірність того, що інцидент із дроном над Латвією був операцією "під чужим прапором".

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Водночас, за його словами, що ясність з’явиться лише після того, як буде знайдено самого безпілотника або його уламки.

"Збитого безпілотника поки не знайдено (...). Гадаю, його незабаром знайдуть, і тоді стане ясно, що це за літальний апарат, чий він, найімовірніше, фахівці навіть зможуть за мікросхемами відстежити його ціль", - зазначив Сінкявічюс.

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Також він зауважив, що не можна виключати, що це була операція "під чужим прапором".

"Гадаю, що ця інформація стане відомою. Те, про що ви говорите, не можна виключати, але поки що підтверджень цьому немає", – наголосив він, відповідаючи на запитання про те, чи була це операція "під чужим прапором".

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що винищувачі НАТО збили безпілотник, що залетів до Латвії.