Ситуация с программой "Резерв+" для украинок в ЕС носит временный характер, - МИД
Ситуации, когда у украинок запрашивают данные из "Резерв+" при оформлении временной защиты в ЕС, связаны с введением Евросоюзом новых правил и носят временный характер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Новые правила получения временной защиты
Так, в МИД подтвердили случаи, когда в отдельных государствах-членах ЕС у украинских граждан, в частности женщин, при оформлении временной защиты запрашивали сведения из "Резерв+".
Отмечается, что такие ситуации связаны с введением Евросоюзом новых правил получения временной защиты - решением Совета ЕС 2026/1912 от 30 июля 2026 года.
Поскольку ЕС пока не предоставил государствам-членам централизованных разъяснений относительно практического выполнения этого решения, отдельные национальные органы могут применять новые правила на основе собственных инструкций.
Временный характер
В МИД добавили, что известные ведомству случаи не носят массовый характер. В основном они касаются тех заявителей, кто не смог подтвердить законность выезда из Украины - например, предъявить в загранпаспорте штамп ГПСУ о пересечении границы при выезде.
"При наличии подтверждения законности выезда необходимости предоставлять сведения из "Резерв+" не должно возникать. В то же время, в связи с временным отсутствием унифицированного подхода, такие случаи в отдельных странах могут иметь место", - сообщили в МИД.
Также отмечается, что описанные ситуации носят временный характер - до тех пор, пока ЕС не предоставит государствам-членам единых разъяснений относительно введения новых правил.
В то же время отмечается, что украинская сторона ожидает от ЕС скорейшего упорядочения практики применения новых правил с учетом обращений украинской стороны.
Что предшествовало
Напомним, что Совет Европейского Союза официально продлил действие механизма временной защиты для украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, до 4 марта 2028 года. В то же время решение предусматривает новые условия для отдельных категорий заявителей, в частности военнообязанных.
В частности, временную защиту не получат лица, которые не смогут подтвердить выполнение воинских обязанностей в соответствии с украинским законодательством. Решение вступило в силу 5 августа 2026 года.
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