Ситуації з "Резерв+" для українок у ЄС мають тимчасовий характер, - МЗС

Ситуації, коли в українок запитують дані з "Резерв+" під час оформлення тимчасового захисту в ЄС пов'язані із запровадженням Євросоюзом нових правил і мають тимчасовий характер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі РБК-Україна повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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Нові правила отримання тимчасового захисту

Так, у МЗС підтвердили випадки, коли в окремих державах-членах ЄС в українських громадян, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитували відомості з "Резерв+".

Зазначається, що такі ситуації пов'язані із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту - рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року.

Оскільки ЄС поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання цього рішення, окремі національні органи можуть застосовувати нові правила на основі власних інструкцій.

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Тимчасовий характер

У МЗС додали, що відомі відомству випадки не є масовими. Здебільшого вони стосуються тих заявників, хто не зміг підтвердити законність виїзду з України - наприклад, показати в закордонному паспорті штамп ДПСУ про перетин кордону на виїзд.

"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з "Резерв+" не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", - розповіли в МЗС.

Також наголошується, що описані ситуації мають тимчасовий характер - до того моменту, поки ЄС не надасть державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил.

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Водночас зазначається, що українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил з урахуванням звернень української сторони.

Що передувало

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу офіційно продовжила дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для окремих категорій заявників, зокрема військовозобов'язаних.

Зокрема, тимчасовий захист не отримають особи, які не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до українського законодавства. Рішення набуло чинності 5 серпня 2026-го.