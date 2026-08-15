Туск на параде в День польской армии: Поддержка Украины - это наша безопасность
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ни у кого не может быть сомнений в том, что поддержка Украины в войне с Россией - это вопрос собственной безопасности Польши.
Об этом Туск сказал в речи во время военного парада в Гдыне по случаю Дня польской армии, сообщает Slawa TV, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
"Можно дискутировать о польско-украинских отношениях, но никто не может сомневаться в том, что поддержка Украины в войне с Россией - это наша безопасность, и мы делаем это для себя, для польских женщин и мужчин, и ни для кого другого", - сказал Туск.
Он также добавил, что Польша сыграла ключевую роль в сохранении единства НАТО, чтобы "нам не пришлось выбирать между США и Европой - у некоторых были такие мысли".
Столпы безопасности Польши
Кроме того, Туск назвал четыре столпа безопасности Польши:
- укрепление границы с Россией и Беларусью;
- реальные союзы и разумная внешняя политика - сюда он отнес "Восточный щит", вклад Польши в безопасность Балтийского моря, союз с государствами этого региона, оборонные соглашения с Францией и Великобританией и другими странами, а также поддержку Украины;
- крупные инвестиции в польскую армию;
- сильная экономика, которая, по словам Туска, уже сейчас опережает немецкую по темпам роста.
"Эти четыре столпа не будут эффективны, если те, кто желает зла польскому государству, найдут союзников внутри страны. Наша история - это также история предательства, обычной глупости и корыстных интересов", - отметил премьер.
Он добавил, что "по этим четырем столпам каждую секунду кто-то пытается наносить удары - не только в Москве, но и у нас".
"Блокировка крупного проекта SAFE. Попытка разобщить Польшу с ближайшими соседями, союзниками. Вы знаете эти партии, этих политиков, которые хотят навязать полякам представление, что нашей проблемой является Европа, что нашим врагом является Украина, а Германия - еще большим. Почему-то они забывают о России, которая ведет войну в Украине, а иногда эта война заходит и за наши границы", - сказал Туск.
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