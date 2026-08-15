Туск на параде в День польской армии: Поддержка Украины - это наша безопасность

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что ни у кого не может быть сомнений в том, что поддержка Украины в войне с Россией - это вопрос собственной безопасности Польши.

Об этом Туск сказал в речи во время военного парада в Гдыне по случаю Дня польской армии, сообщает Slawa TV, передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины

"Можно дискутировать о польско-украинских отношениях, но никто не может сомневаться в том, что поддержка Украины в войне с Россией - это наша безопасность, и мы делаем это для себя, для польских женщин и мужчин, и ни для кого другого", - сказал Туск.

Он также добавил, что Польша сыграла ключевую роль в сохранении единства НАТО, чтобы "нам не пришлось выбирать между США и Европой - у некоторых были такие мысли".

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Столпы безопасности Польши

Кроме того, Туск назвал четыре столпа безопасности Польши:

укрепление границы с Россией и Беларусью;

реальные союзы и разумная внешняя политика - сюда он отнес "Восточный щит", вклад Польши в безопасность Балтийского моря, союз с государствами этого региона, оборонные соглашения с Францией и Великобританией и другими странами, а также поддержку Украины;

крупные инвестиции в польскую армию;

сильная экономика, которая, по словам Туска, уже сейчас опережает немецкую по темпам роста.

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"Эти четыре столпа не будут эффективны, если те, кто желает зла польскому государству, найдут союзников внутри страны. Наша история - это также история предательства, обычной глупости и корыстных интересов", - отметил премьер.

Он добавил, что "по этим четырем столпам каждую секунду кто-то пытается наносить удары - не только в Москве, но и у нас".

"Блокировка крупного проекта SAFE. Попытка разобщить Польшу с ближайшими соседями, союзниками. Вы знаете эти партии, этих политиков, которые хотят навязать полякам представление, что нашей проблемой является Европа, что нашим врагом является Украина, а Германия - еще большим. Почему-то они забывают о России, которая ведет войну в Украине, а иногда эта война заходит и за наши границы", - сказал Туск.

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