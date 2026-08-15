Туск на параді до Дня Війська Польського: Підтримка України - це наша безпека
Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що ніхто не може мати сумнівів, що підтримка України у війні з Росією - це питання власної безпеки Польщі.
Про це Туск сказав у промові під час військового параду в Ґдині з нагоди Дня Війська Польського, повідомляє Slawa TV, передає Цензор.НЕТ.
Підтримка України
"Можна дискутувати про польсько-українські відносини, але ніхто не може мати сумнівів, що підтримка України у війні з Росією - це наша безпека, і ми робимо це для себе, польок і поляків, і ні для кого іншого", - сказав Туск.
Він також додав, що Польща відіграла ключову роль у збереженні єдності НАТО, щоб "ми не повинні були вибирати між США чи Європою - дехто мав такі думки".
Стовпи безпеки Польщі
Крім того, Туск назвав чотири стовпи безпеки Польщі:
- зміцнення кордону з Росією та Білоруссю;
- реальні союзи й розумна зовнішня політика - сюди він зарахував Східний щит, внесок Польщі у безпеку Балтійського моря, союз із державами цього регіону, оборонні угоди з Францією й Британією та іншими країнами, а також підтримку України;
- великі інвестиції в польську армію;
- сильна економіка, яка, за словами Туска, вже зараз випереджає німецьку за темпами зростання.
"Ці чотири стовпи не будуть ефективними, якщо ті, хто бажає зла польській державі, знайдуть союзників усередині країни. Наша історія - це також історія зради, звичайної дурості та корисливих інтересів", - зазначив прем'єр.
Він додав, що "по цих чотирьох стовпах щомиті хтось намагається бити - не лише в Москві, а й у нас".
"Блокування великого проєкту SAFE. Спроба роз’єднати Польщу з найближчими сусідами, союзниками. Ви знаєте ці партії, цих політиків, які хочуть нав'язати полякам погляд, що нашою проблемою є Європа, що нашим ворогом є Україна, а Німеччина - ще більшим. Якось вони забувають про Росію, яка веде війну в Україні, а іноді ця війна заходить і за наші кордони", - сказав Туск.
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