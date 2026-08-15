Туск на параді до Дня Війська Польського: Підтримка України - це наша безпека

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що ніхто не може мати сумнівів, що підтримка України у війні з Росією - це питання власної безпеки Польщі.

Про це Туск сказав у промові під час військового параду в Ґдині з нагоди Дня Війська Польського, повідомляє Slawa TV, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка України

"Можна дискутувати про польсько-українські відносини, але ніхто не може мати сумнівів, що підтримка України у війні з Росією - це наша безпека, і ми робимо це для себе, польок і поляків, і ні для кого іншого", - сказав Туск.

Він також додав, що Польща відіграла ключову роль у збереженні єдності НАТО, щоб "ми не повинні були вибирати між США чи Європою - дехто мав такі думки".

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Стовпи безпеки Польщі

Крім того, Туск назвав чотири стовпи безпеки Польщі:

зміцнення кордону з Росією та Білоруссю;

реальні союзи й розумна зовнішня політика - сюди він зарахував Східний щит, внесок Польщі у безпеку Балтійського моря, союз із державами цього регіону, оборонні угоди з Францією й Британією та іншими країнами, а також підтримку України;

великі інвестиції в польську армію;

сильна економіка, яка, за словами Туска, вже зараз випереджає німецьку за темпами зростання.

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"Ці чотири стовпи не будуть ефективними, якщо ті, хто бажає зла польській державі, знайдуть союзників усередині країни. Наша історія - це також історія зради, звичайної дурості та корисливих інтересів", - зазначив прем'єр.

Він додав, що "по цих чотирьох стовпах щомиті хтось намагається бити - не лише в Москві, а й у нас".

"Блокування великого проєкту SAFE. Спроба роз’єднати Польщу з найближчими сусідами, союзниками. Ви знаєте ці партії, цих політиків, які хочуть нав'язати полякам погляд, що нашою проблемою є Європа, що нашим ворогом є Україна, а Німеччина - ще більшим. Якось вони забувають про Росію, яка веде війну в Україні, а іноді ця війна заходить і за наші кордони", - сказав Туск.

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