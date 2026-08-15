Сикорский предложил создать Европейский легион с участием украинских ветеранов

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за создание Европейского легиона, в который могли бы войти украинские военные с боевым опытом после окончания войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его интервью греческому изданию Ekathimerini.

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По словам польского министра, Европейскому Союзу нужна более глубокая военная интеграция. Он считает, что Европейский легион мог бы стать постоянной силой, которая будет привлекать опытных военных из европейских стран, в частности украинских ветеранов.

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Сикорский призвал Европу усилить собственную оборону

Сикорский заявил, что Европа должна самостоятельно брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.

"Нам нужна гораздо более глубокая военная интеграция. Вот почему я решительно выступаю за создание Европейского легиона - целенаправленной, постоянной силы, которая могла бы набирать опытных профессионалов из более широкой европейской семьи, включая закаленных в боях украинских ветеранов после войны", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что Европа не должна каждый раз обращаться к Вашингтону в случае возникновения угроз.

По его словам, речь идет не только об обычных военных угрозах, но и об использовании Россией миграционных потоков из Африки и Ближнего Востока в качестве инструмента против Европейского Союза.

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Европейский легион не должен заменить НАТО

Сикорский подчеркнул, что создание Европейского легиона не означает формирование альтернативы НАТО или дублирование его структур.

Он выступает за более сильную европейскую опору в рамках НАТО. По словам министра, интересы Европы и Соединенных Штатов в сфере безопасности дополняют друг друга.

Сикорский отметил, что США остаются важной составляющей коллективной обороны. В то же время, по его словам, роль Вашингтона меняется.

Америка, как считает польский министр, будет продолжать предоставлять технологические и разведывательные возможности, тогда как Европа должна брать на себя большую часть работы на местах.

Ранее Сикорский призвал обсудить возможность перехвата российских ракет над территорией Украины.

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