Сікорський запропонував створити Європейський легіон за участю українських ветеранів

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив за створення Європейського легіону, до якого могли б долучитися українські військові з бойовим досвідом після завершення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю грецькому виданню Ekathimerini.

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За словами польського міністра, Європейському Союзу потрібна глибша військова інтеграція. Він вважає, що Європейський легіон міг би стати постійною силою, яка залучатиме досвідчених військових з європейських країн, зокрема українських ветеранів.

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Сікорський закликав Європу посилити власну оборону

Сікорський заявив, що Європа має самостійно брати більшу відповідальність за власну безпеку.

"Нам потрібна набагато глибша військова інтеграція. Ось чому я рішуче виступаю за створення Європейського легіону – цілеспрямованої, постійної сили, яка могла б набирати досвідчених професіоналів з ширшої європейської родини, включаючи загартованих у боях українських ветеранів після війни", - наголосив він.

Міністр також зазначив, що Європа не повинна щоразу звертатися до Вашингтона у разі виникнення загроз.

За його словами, йдеться не лише про звичайні військові загрози, а й про використання Росією міграційних потоків з Африки та Близького Сходу як інструменту проти Європейського Союзу.

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Європейський легіон не має замінити НАТО

Сікорський наголосив, що створення Європейського легіону не означає побудову альтернативи НАТО або дублювання його структур.

Він виступає за сильнішу європейську опору в межах НАТО. За словами міністра, інтереси Європи та Сполучених Штатів у сфері безпеки доповнюють один одного.

Сікорський зазначив, що США залишаються важливою складовою колективної оборони. Водночас, за його словами, роль Вашингтона змінюється.

Америка, як вважає польський міністр, продовжуватиме надавати технологічні та розвідувальні можливості, тоді як Європа має брати на себе більшу частину роботи на місцях.

Раніше Сікорський закликав обговорити можливість перехоплення російських ракет над територією України.

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