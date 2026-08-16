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Венгрия спасает АЭС Пакш из-за обмеления Дуная: нужно поднять уровень воды на 25 сантиметров

Венгрия пересматривает соглашение с "Росатомом" по АЭС "Пакш-II"

Из-за резкого обмеления Дуная вблизи венгерской атомной электростанции Пакш начались работы по повышению уровня воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 15 августа пишет венгерское издание Telex.

Низкий уровень Дуная создает риск для работы станции. Если вода опустится ниже критической отметки от -132 см до -140 см, сначала может быть остановлен один из действующих турбогенераторов, а впоследствии — вся электростанция.

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Как пытаются поднять уровень Дуная

Для искусственного повышения уровня воды и замедления течения с помощью насосов воду закачивают внутрь двух 80-метровых барж, которые погружают в реку.

Также на обоих берегах Дуная строят донный порог. Военные вертолеты сбрасывают в воду бетонные блоки весом по две тонны.

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В результате проведенных работ уровень воды возле насосной станции АЭС уже поднялся на один сантиметр.

"В целом для стабилизации работы станции необходимо дополнительное повышение уровня воды на 25 см", — говорится в сообщении.

К операции привлекли около 180 человек. Также задействованы более 100 грузовиков для перевозки тысяч тонн камней, подразделения ВВС и помощь частного бизнеса.

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Три энергоблока уже остановлены

План восстановления полной мощности АЭС предусматривает поочередный запуск остановленных энергоблоков сразу после стабилизации водозабора.

Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае на фоне засухи в Венгрии уже остановлены три энергоблока единственной атомной электростанции страны — АЭС Пакш.

2 августа Петер Мадяр заявил, что ближайшие пять дней могут стать самыми критическими для энергетической системы Венгрии из-за обмеления Дуная.

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Автор: 

АЭС (596) Венгрия (2710) Дунай (94)
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Топ комментарии
+7
То орбан небеса розгнівав своєю скотячістю - принесіть його у жертву Посейдону, і буде вам щастя.
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16.08.2026 00:25 Ответить
+6
Для Мадяра російські технології застарілі.🤔

А Зеленський з командою менеджерів зі штатів вискакують, щоб купити такі самі "застарілі" кацапські реактори в Болгарії.

Чудеса.🤷‍♂️
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16.08.2026 00:54 Ответить
+4
гімно богам в жертву не приносять! ))
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16.08.2026 00:33 Ответить

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