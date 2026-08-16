Угорщина рятує АЕС Пакш через обміління Дунаю: потрібно підняти рівень води на 25 сантиметрів

Через різке обміління Дунаю біля угорської атомної електростанції Пакш розпочали роботи для підвищення рівня води.

Як повідомляє , про це 15 серпня пише угорське видання Telex.

Низький рівень Дунаю створює ризик для роботи станції. Якщо вода опуститься нижче критичної позначки від -132 см до -140 см, спочатку можуть зупинити один із діючих турбогенераторів, а згодом — усю електростанцію.

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Як намагаються підняти рівень Дунаю

Для штучного підвищення рівня води та сповільнення течії за допомогою насосів воду закачують усередину двох 80-метрових барж, які занурюють у річку.

Також на обох берегах Дунаю будують донний поріг. Військові гелікоптери скидають у воду бетонні блоки вагою по дві тонни.

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Унаслідок проведених робіт рівень води біля насосної станції АЕС уже піднявся на один сантиметр.

"Загалом для стабілізації роботи станції потрібне додаткове підвищення рівня води на 25 см", — йдеться в повідомленні.

До операції залучили близько 180 людей. Також використовують понад 100 вантажівок для перевезення тисяч тонн каміння, підрозділи ВПС та допомогу приватного бізнесу.

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Три енергоблоки вже зупинили

План відновлення повної потужності АЕС передбачає почерговий запуск зупинених енергоблоків одразу після стабілізації водозабору.

Через рекордно низький рівень води в Дунаї на тлі посухи в Угорщині вже зупинили три енергоблоки єдиної атомної електростанції країни — АЕС Пакш.

2 серпня Петер Мадяр заявив, що найближчі п'ять днів можуть стати найкритичнішими для енергетичної системи Угорщини через обміління Дунаю.

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