Угорщина рятує АЕС Пакш через обміління Дунаю: потрібно підняти рівень води на 25 сантиметрів
Через різке обміління Дунаю біля угорської атомної електростанції Пакш розпочали роботи для підвищення рівня води.
Як повідомляє , про це 15 серпня пише угорське видання Telex.
Низький рівень Дунаю створює ризик для роботи станції. Якщо вода опуститься нижче критичної позначки від -132 см до -140 см, спочатку можуть зупинити один із діючих турбогенераторів, а згодом — усю електростанцію.
Як намагаються підняти рівень Дунаю
Для штучного підвищення рівня води та сповільнення течії за допомогою насосів воду закачують усередину двох 80-метрових барж, які занурюють у річку.
Також на обох берегах Дунаю будують донний поріг. Військові гелікоптери скидають у воду бетонні блоки вагою по дві тонни.
Унаслідок проведених робіт рівень води біля насосної станції АЕС уже піднявся на один сантиметр.
"Загалом для стабілізації роботи станції потрібне додаткове підвищення рівня води на 25 см", — йдеться в повідомленні.
До операції залучили близько 180 людей. Також використовують понад 100 вантажівок для перевезення тисяч тонн каміння, підрозділи ВПС та допомогу приватного бізнесу.
Три енергоблоки вже зупинили
План відновлення повної потужності АЕС передбачає почерговий запуск зупинених енергоблоків одразу після стабілізації водозабору.
Через рекордно низький рівень води в Дунаї на тлі посухи в Угорщині вже зупинили три енергоблоки єдиної атомної електростанції країни — АЕС Пакш.
2 серпня Петер Мадяр заявив, що найближчі п'ять днів можуть стати найкритичнішими для енергетичної системи Угорщини через обміління Дунаю.
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