Зеленский сделал Украину самой известной в мире. Он живет в режиме космонавта, - "Слуга народа" Богуцкая

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила, что ее возмущает хейт в соцсетях в адрес президента Владимира Зеленского и бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом она пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ермак и "Хартия"

По ее словам, есть события, которые она не может игнорировать. Одно из последних — это "атака на "Хартию" и Андрея Ермака за то, что он решил сопровождать подразделение в качестве адвоката. Вернее, его "Адвокат+".

"Еще совсем недавно те, кто сейчас плевается на Ермака и "Хартию", радовались тому, что ВАКС надел на него браслет, ограничивающий его в передвижении. Как же хочется тем, кто ненавидит бывшего главу ОП, унизить Андрея Борисовича... Это можно сравнить разве что с извращением. Ради того, чтобы лишний раз утопить Ермака в грязи, готовы сами влезть в нее по горло и глотать свое же дерьмо огромными порциями", — возмущается народный депутат.

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По ее мнению, те, "кто сейчас в словах "вскрывает Хартию" за Ермака, — это те самые люди, которые стоят с картонками у "Франко". Просто есть повод лишний раз показать свою "дерзость".

Богуцкая встала на защиту Зеленского

"Сейчас не могут травить Зеленского так же, как Ермака. Но в соцсетях — сплошное болото: и в отношении Ермака, и в отношении Зеленского. Что касается "Хартии" или любого другого подразделения, которое не дает Путину превратить Украину в концлагерь. Вчера читала — тонны хейта на Зеленского за то, что он на "Тысячевесне" поднимал вес лежа, стрелял из лука, играл в теннис... "во время войны".

Как отмечает Богуцкая, вместо того, чтобы гордиться тем, что президент Зеленский в отличной физической форме, — горы дерьма о том, что "война, а он...

"Он сделал Украину самой известной страной в мире. Зеленский. Президент Украины. При Порошенко как-то в Хорватии меня спросили, откуда я (?), я ответила, что из Украины. Человек сразу же воскликнул: "Украина? Оу! Шевченко, Кличко"… Все. Это было все, что он знал об Украине. Благодаря Зеленскому, Ермаку и той маленькой компании, которая 24.02.22 возле Офиса Президента вышла в эфир с лозунгом "Мы здесь!", благодаря нашим лучшим гражданам, которые выстраивались в очереди, чтобы защищать Украину, благодаря людям, которые не бросили страну — мы живы. Украина жива. Пятый год...", — убеждает она.

Также народный депутат отметила, что режим, в котором живет Зеленский, — это нагрузка космонавта. Перелеты, переезды, встречи, брифинги, международные конференции, договоры, общение с военными на передовой, а еще участие в украинских проектах.

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"И все это во время войны с гигантской Россией, где Путин меняет наряды, а для него красят траву и "строят" деревни в стиле Потемкина. Что с вами, украинцы? Значит, когда вам нужны картонные коробки — войны нет. Когда Зеленский с народом и страна живет — это "позор". Когда Ермак развернул целую сеть "Адвокат+" для защиты прав военных — "что-то не те военные"...Не знаю, может, когда-нибудь мы и будем гордиться той степенью демократии, которая есть в Украине во время войны. Сейчас я возмущена. Меня это бесит, и я вижу, как эта гидра движется", — резюмирует депутат от "СН".