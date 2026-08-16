Инцидент с водителем эвакуационного экипажа на Николаевщине: на момент остановки волонтер не находился в розыске, — Украинский Красный Крест

Волонтер отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста не находился в розыске на момент остановки полицией эвакуационного транспорта в Николаевской области 14 августа.

Об этом говорится в разъяснении к официальной позиции Украинского Красного Креста, передает Цензор.НЕТ.

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Что говорят в УКК

"Украинский Красный Крест обращает внимание, что на момент остановки транспортного средства волонтер отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста не находился в розыске. Во время остановки на месте ему также не было сообщено, что его планируют доставить в ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии с последующей возможной мобилизацией", — говорится в сообщении.

В УКК подчеркнули, что с пониманием относятся к требованиям действующего законодательства в сфере мобилизации и воинского учета. В свою очередь, организация имеет значительное количество волонтеров, которые были мобилизованы, и осознает, что вопрос о бронировании волонтеров пока не имеет надлежащего законодательного регулирования.

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В то же время в этой ситуации, отмечают в организации, речь идет об особых обстоятельствах: на момент задержания волонтер непосредственно выполнял сложную гуманитарную задачу — осуществлял эвакуацию гражданских лиц из опасного района.

Также в УКК отмечают, что на данный момент у них нет четкого понимания того, при каких условиях их волонтеры могут беспрепятственно выполнять задачи, связанные со спасением и оказанием кризисной помощи людям, в частности во время работы на территории Николаевской области или транзитного перемещения через нее, с одновременным соблюдением требований законодательства о воинском учете.

"Такая неопределенность уже сейчас создает дополнительные риски для непрерывности гуманитарной деятельности и напрямую влияет на возможность привлечения волонтеров к эвакуации населения, реагированию на чрезвычайные ситуации и оказанию помощи пострадавшим.

Украинский Красный Крест открыт для конструктивного диалога с государственными органами с целью выработки понятного механизма взаимодействия, который позволит одновременно обеспечивать соблюдение законодательства и непрерывность оказания гуманитарной помощи людям, которые в ней нуждаются", — добавили в организации.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что возле населенного пункта Шевченково Николаевской области полицейские задержали водителя Херсонского областного отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста, который осуществлял эвакуацию из опасного района города Херсона. Его доставили в сборный пункт для прохождения ВЛК.