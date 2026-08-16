Інцидент із водієм евакуаційного екіпажу на Миколаївщині: на момент зупинки волонтер не перебував у розшуку, - Український Червоний Хрест

Волонтер загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста не перебував у розшуку на момент зупинки поліцією евакуаційного транспорту в Миколаївській області 14 серпня.

Про це йдеться в роз’ясненні до офіційної позиції Українського Червоного Хреста, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть в УЧХ

"Український Червоний Хрест звертає увагу, що на момент зупинки транспортного засобу волонтер загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста не перебував у розшуку. Під час зупинки на місці йому також не було повідомлено, що його планують доставити до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії з подальшою можливою мобілізацією", - йдеться в повідомленні.

В УЧХ наголосили, що із розумінням ставляться до вимог чинного законодавства у сфері мобілізації та військового обліку. Своєю чергою організація має значну кількість волонтерів, які були мобілізовані, та усвідомлює, що питання бронювання волонтерів наразі не має належного законодавчого врегулювання.

Також читайте: ТЦК затримав батька-одинака дитини з особливими потребами у Дніпрі: відстрочка не відобразилася в "Резерв+"

Водночас у цій ситуації, зауважують в організації, йдеться про особливі обставини: на момент зупинки волонтер безпосередньо виконував складне гуманітарне завдання - здійснював евакуацію цивільних із небезпечного району.

Також в УЧХ зазначають, що наразі не мають чіткого розуміння щодо того, за яких умов їхні волонтери можуть безперешкодно виконувати завдання, пов’язані з порятунком і кризовою допомогою людям, зокрема під час роботи на території Миколаївської області або транзитного переміщення через неї, з одночасним дотриманням вимог законодавства про військовий облік.

"Така невизначеність вже зараз створює додаткові ризики для безперервності гуманітарної діяльності та безпосередньо впливає на можливість залучення волонтерів до евакуації населення, реагування на надзвичайні ситуації та надання допомоги постраждалим.

Український Червоний Хрест відкритий до конструктивного діалогу з державними органами для напрацювання зрозумілого механізму взаємодії, який дозволить одночасно забезпечувати дотримання законодавства та безперервність гуманітарної допомоги людям, які її потребують", - додали в організації.

Також дивіться: Росія атакувала автомобілі Червоного Хреста на Херсонщині: поранено працівника. ФОТО

Що передувало

Раніше повідомлялося, що біля населеного пункту Шевченкове Миколаївської області поліцейські затримали водія Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста, який виконував евакуацію з небезпечного району міста Херсон. Його вивезли до збірного пункту для проходження ВЛК.