Около 600 музейных объектов Украины, похищенных РФ, занесены в базу Интерпола, — Бережная
В базу данных Интерпола уже внесены около 600 музейных экспонатов, похищенных Россией из Украины.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
В частности, по ее словам, известно очень много примеров, когда из музеев, которые находились под оккупацией или находятся под оккупацией, Россия похищала украинские святыни и перевозила их в Москву или Петербург.
"Мы сотрудничаем с Интерполом, и уже около 600 объектов внесены в его базу", — добавила Бережная.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России из Донецкой области эвакуировали экспонаты лишь из половины музеев, которые работали в области до 2022 года.
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