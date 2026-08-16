Около 600 музейных объектов Украины, похищенных РФ, занесены в базу Интерпола, — Бережная

В базу данных Интерпола уже внесены около 600 музейных экспонатов, похищенных Россией из Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Что известно

В частности, по ее словам, известно очень много примеров, когда из музеев, которые находились под оккупацией или находятся под оккупацией, Россия похищала украинские святыни и перевозила их в Москву или Петербург.

"Мы сотрудничаем с Интерполом, и уже около 600 объектов внесены в его базу", — добавила Бережная.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России из Донецкой области эвакуировали экспонаты лишь из половины музеев, которые работали в области до 2022 года.

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