Близько 600 музейних об’єктів України, викрадених РФ, занесені в базу Інтерполу, - Бережна
До бази Інтерполу вже занесені приблизно 600 музейних об’єктів, викрадених Росією з України.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
Так, за її словами, відомо дуже багато прикладів, коли з музеїв, які були в окупації, або перебувають в окупації, Росія викрадала українські святині й перевозила їх до Москви чи Петербурга.
"Ми працюємо з Інтерполом, і вже близько 600 об'єктів занесли в його базу", - додала Бережна.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Росії з Донеччини евакуювали експонати лише з половини музеїв, які працювали в області до 2022 року.
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