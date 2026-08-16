Близько 600 музейних об’єктів України, викрадених РФ, занесені в базу Інтерполу, - Бережна

До бази Інтерполу вже занесені приблизно 600 музейних об’єктів, викрадених Росією з України.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо

Так, за її словами, відомо дуже багато прикладів, коли з музеїв, які були в окупації, або перебувають в окупації, Росія викрадала українські святині й перевозила їх до Москви чи Петербурга.

"Ми працюємо з Інтерполом, і вже близько 600 об'єктів занесли в його базу", - додала Бережна.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення Росії з Донеччини евакуювали експонати лише з половини музеїв, які працювали в області до 2022 року.

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